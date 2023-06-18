Зеленский рассказал, действительно ли оккупанты уничтожили системы Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию россиян об уничтожении систем Patriot. По его словам, все они продолжают сбивать вражеские ракеты и защищать небо.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Оккупанты не уничтожили Patriot

"Кто бы там в России не рассказывал, что наши "Петриоты" уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты", — заявил Зеленский.

По его словам, системы сбивают вражеские воздушные цели максимально эффективно. Глава государства подчеркнул, что оккупанты не уничтожили ни одного Patriot.

"Единственное сейчас должно волновать государство-террориста: как подготовить их общество, российское общество, к тому, что они будут терять все то, ради чего уничтожают будущее своего государства", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия будет терять захваченные территории. По словам Президента, украинским шагам по деоккупации нет альтернативы.

Зеленский рассказал, что наши военные продолжают двигаться.

Коммуникации с партнерами

"Был на этой неделе "Рамштайн", и главное — это скорость поставки. На следующей неделе будут и новые важные коммуникации с партнерами — именно ради нашего движения, именно ради оружия, именно ради того, чтобы у наших воинов было все необходимое", — сообщил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил каждого и каждого, кто помогает стране.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день отца опубликовал трогательное видео. В этом году Украина отмечает этот день 18 июня.

Также мы писали, Зеленский заявил, что каждый отбитый клочок земли украинскими военными — это доказательство для всего мира, что Украина победит. Вооруженные силы Украины все для этого делают.