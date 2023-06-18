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Зеленський розповів, чи справді окупанти знищили системи Patriot

18 червня 2023 22:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, чи справді окупанти знищили системи Patriot
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію росіян про знищення систем Patriot. За його словами, всі вони продовжують збивати ворожі ракети та захищати небо.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Окупанти не знищили Patriot

"Хто б там в Росії не розказував, нібито наші "Петріоти" знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети", — заявив Зеленський.

За його словами системи збивають ворожі повітряні цілі максимально ефективно. Глава держави наголосив, що окупанти не знищили жодного Patriot.

"Єдине зараз має хвилювати державу-терориста: як підготувати їхнє суспільство, російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росія буде втрачати захоплені території. За словами Президента, українським крокам із деокупації немає альтернативи.

Зеленський розповів, що наші військові продовжують рухатися. 

Комунікації з партнерами 

"Був цього тижня "Рамштайн", і головне — це швидкість постачання. Наступного тижня будуть і нові важливі комунікації з партнерами — саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне", — повідомив Зеленський.

Український лідер подякував кожному та кожній, хто допомагає країні. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський в Міжнародний день батька опублікував зворушливе відео. Цього року Україна відзначає цей день 18 червня.

Також ми писали, Зеленський заявив, що кожен відбитий клаптик землі українськими військовими — це доказ для всього світу, що Україна переможе. Збройні сили України все для цього роблять.

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