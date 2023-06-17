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Зеленський показав, як ЗСУ відбивають кожен клаптик землі

17 червня 2023 14:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський показав, як ЗСУ відбивають кожен клаптик землі
Український військовий на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кожен відбитий клаптик землі українськими військовими — це доказ для всього світу, що Україна переможе. Збройні сили України все для цього роблять.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський та опублікував відповідні кадри.

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"Кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота — це нові й нові аргументи для світу, що Україна може перемогти", — заявив Зеленський. 

Глава держави також подякував кожному воїну, кожному і кожній, хто рятує наших бійців після поранень, хто тренує наших воїнів і хто постачає для української оборони все необхідне.

війна в Україні
Українські пілоти біля літака
війна в Україні
Український прапор в одному зі звільнених сіл на Донеччині
війна в Україні
Український військовий на фронті
війна в Україні
Українські військові на фронті
війна в Україні
Рятувальник розбирає завали
війна в Україні
Український військовий на фронті. Фото: Evgeniy Zavgorodniy
війна в Україні
Українські військові на фронті
війна в Україні
Українські військові на фронті

Володимир Зеленський опублікував фото таких фотографів: Pylyp Dziuba, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Pavlo Petrov for the State Emergency Service of Ukraine, Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces, Oleg Palchyk, Evgeniy Zavgorodniy.

Нагадаємо, нещодавно глава держави показав роботу українських військових на фронті. 

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