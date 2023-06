Зеленський показав, як ЗСУ відбивають кожен клаптик землі

Український військовий на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кожен відбитий клаптик землі українськими військовими — це доказ для всього світу, що Україна переможе. Збройні сили України все для цього роблять.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський та опублікував відповідні кадри.

Як українці виборюють кожен клаптик своєї землі

"Кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота — це нові й нові аргументи для світу, що Україна може перемогти", — заявив Зеленський.

Глава держави також подякував кожному воїну, кожному і кожній, хто рятує наших бійців після поранень, хто тренує наших воїнів і хто постачає для української оборони все необхідне.

Українські пілоти біля літака

Український прапор в одному зі звільнених сіл на Донеччині

Український військовий на фронті

Українські військові на фронті

Рятувальник розбирає завали

Український військовий на фронті. Фото: Evgeniy Zavgorodniy

Українські військові на фронті

Українські військові на фронті

Володимир Зеленський опублікував фото таких фотографів: Pylyp Dziuba, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Pavlo Petrov for the State Emergency Service of Ukraine, Donetsk Separate Brigade of the Territorial Defense Forces, Oleg Palchyk, Evgeniy Zavgorodniy.

