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Зеленский рассказал, в чем нуждается Харьков для защиты от постоянных обстрелов со стороны РФ

9 апреля 2024 13:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский рассказал, в чем нуждается Харьков для защиты от постоянных обстрелов со стороны РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Министерство обороны Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Харьков, находящийся под постоянными обстрелами российских захватчиков, нуждается в защите. Глава государства указал, что мир не может быть безразличным к российскому террору.

Об этом Зеленский заявил во вторник, 9 апреля.

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"Харькова нужна надежная защита. Против постоянного российского террора есть решения — необходимые системы ПВО и ракеты к ним", — отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что мир не имеет права оставаться равнодушным в то время, когда Россия целенаправленно, изо дня в день разрушает город и убивает его жителей в собственных домах. Он добавил, что Украина нуждается в большей защите неба.

"Благодарю всех, кто рядом с нашими людьми: ликвидирует последствия обстрелов, помогает, поддерживает, делает максимум для сохранения нормальной жизни в украинских городах", — добавил президент.

По информации начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, российские военные с усиленной активностью обстреливают территорию Харьковщины авиабомбами. Населённые пункты Богодуховского и Харьковского районов, в частности, Липцы, стали объектами обстрела.

Также мы писали о том, что в Украине распространяется информация о том, что россияне готовят наступление на Харьков. Однако по словам начальника харьковского гарнизона бригадного генерала Сергея Мельника, каких-либо наступательных действий пока от оккупантов не предвидится.

Владимир Зеленский
война
Харьков
военная помощь
обстрелы
ПВО
ракеты

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