Зеленський розповів, чому Україна приховує втрати військових

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів, що військове керівництво країни прийняло рішення не розголошувати інформацію про втрати України на фронті. Однак попри це вся інформація фіксується.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю BBC News.

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Володимир Зеленський наголосив, що є певна інформація, якою українська влада "не ділиться" та тримає в таємниці.

"Є інформація, якою ми не ділимось. Це наше спільне рішення всіх військових. У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри. Є, на жаль, смерті, є, на жаль, жертви, є на жаль, поранені", — сказав Президент.

Він додав, що йому, як і всьому керівництву країни важливо, скільки людей поранено і скільки людей загинуло.

"Ми розуміємо кількість полонених. Ми розуміємо, скільки тих людей, яких зараз з нами немає. Є відповідне рішення держави. Ми будемо слідувати цьому рішенню", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський пояснив, чому Україна ще не йде в контрнаступ. За його словами, ЗСУ потрібно більше часу для початку довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ, оскільки військові очікують доставки обіцяної допомоги.