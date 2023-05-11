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Зеленський розповів, чому Україна приховує втрати військових

11 травня 2023 14:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський розповів, чому Україна приховує втрати військових
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський розповів, що військове керівництво країни прийняло рішення не розголошувати інформацію про втрати України на фронті. Однак попри це вся інформація фіксується.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю BBC News.

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Володимир Зеленський наголосив, що є певна інформація, якою українська влада "не ділиться" та тримає в таємниці.

"Є інформація, якою ми не ділимось. Це наше спільне рішення всіх військових. У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри. Є, на жаль, смерті, є, на жаль, жертви, є на жаль, поранені", — сказав Президент.

Він додав, що йому, як і всьому керівництву країни важливо, скільки людей поранено і скільки людей загинуло.

"Ми розуміємо кількість полонених. Ми розуміємо, скільки тих людей, яких зараз з нами немає. Є відповідне рішення держави. Ми будемо слідувати цьому рішенню", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський пояснив, чому Україна ще не йде в контрнаступ. За його словами, ЗСУ потрібно більше часу для початку довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ, оскільки військові очікують доставки обіцяної допомоги.

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