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Зеленський розповів, чому Україна ще не йде в контрнаступ

11 травня 2023 12:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський розповів, чому Україна ще не йде в контрнаступ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потрібно більше часу для початку довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ, оскільки військові очікують доставки обіцяної допомоги.

Про це пише BBC News.

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Видання зазначає, що очікувана атака може стати вирішальною у війні, кардинально перекроюючи лінії фронту, які місяцями залишалися незмінними. Це також буде вирішальним випробуванням для України, яка прагне довести, що зброя та обладнання, які вона отримала від Заходу, можуть призвести до значних успіхів на полі бою.

Володимир Зеленський назвав бойові бригади, деякі з яких були навчені країнами НАТО, "готовими", але сказав, що армії все ще потрібні "деякі речі", зокрема броньована техніка, яка "надходить партіями".

"З тим, що ми вже маємо, ми можемо йти вперед і, я думаю, досягти успіху. Але ми втратимо багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам все одно потрібно трохи більше часу", — сказав він.

Коли і де відбудеться український наступ — військова таємниця.

Нагадаємо, нещодавно очільник МЗС Дмитро Кулеба дав пораду західним країнам, аби вони не сприймали майбутній контрнаступ України як останній. Оскільки, якщо буде потреба Україна готуватиметься до наступних операцій, аби звільнити свої території.

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