Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский рассказал, как должен реагировать мир на обстрелы украинских городов arrow

Зеленский рассказал, как должен реагировать мир на обстрелы украинских городов

14 июня 2023 23:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский рассказал, как должен реагировать мир на обстрелы украинских городов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Удар РФ по Кривому Рогу — это очередное доказательство российского террора. Целый мир вместе с Украиной должен обеспечить физически такие условия, чтобы этот террор стал невозможен.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении.

Читайте также:

Обращение Зеленского 14 июня

Президент подчеркнул, что этот сознательный российский удар россиян по Кривому Рогу лишь очередной раз доказывает простую истину: Украина должна вместе с партнерами обеспечить физически такие условия, чтобы российский террор стал невозможным. Под этим Владимир Зеленский подразумевал ПВО и жесткие санкции.

"Сегодня состоялась встреча представителей нашего государства с дипломатами соответствующих стран. Список компаний, поставляющих России компоненты для убийств, у всех партнеров есть. Есть этот список. Понимание, как российские террористы пытаются обмануть мир, тоже у всех в мире есть. И мы ждем выводов и скорых действий, которые остановят российский ракетный террор", — заявил глава государства.

Он также добавил, что Украина уже применила санкции против всех компаний в России, производящих ракеты, и именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против них.

"Это однозначно дешевле — один раз и навсегда перекрыть для террористов пути поставок компонентов для террора, чем постоянно тратить новые и новые противоракеты для ПВО", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 13 июня, российские оккупационные войска нанесли сильный ракетный удар по Кривому Рогу. 14 в городе объявляли День траура.

Впоследствии патрульные Кривого Рога показали, как спасали ночью людей в городе после российской ракетной атаки. Люди спасались как могли.

   

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас