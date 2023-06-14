Зеленский рассказал, как должен реагировать мир на обстрелы украинских городов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Удар РФ по Кривому Рогу — это очередное доказательство российского террора. Целый мир вместе с Украиной должен обеспечить физически такие условия, чтобы этот террор стал невозможен.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении.

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Президент подчеркнул, что этот сознательный российский удар россиян по Кривому Рогу лишь очередной раз доказывает простую истину: Украина должна вместе с партнерами обеспечить физически такие условия, чтобы российский террор стал невозможным. Под этим Владимир Зеленский подразумевал ПВО и жесткие санкции.

"Сегодня состоялась встреча представителей нашего государства с дипломатами соответствующих стран. Список компаний, поставляющих России компоненты для убийств, у всех партнеров есть. Есть этот список. Понимание, как российские террористы пытаются обмануть мир, тоже у всех в мире есть. И мы ждем выводов и скорых действий, которые остановят российский ракетный террор", — заявил глава государства.

Он также добавил, что Украина уже применила санкции против всех компаний в России, производящих ракеты, и именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против них.

"Это однозначно дешевле — один раз и навсегда перекрыть для террористов пути поставок компонентов для террора, чем постоянно тратить новые и новые противоракеты для ПВО", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 13 июня, российские оккупационные войска нанесли сильный ракетный удар по Кривому Рогу. 14 в городе объявляли День траура.

Впоследствии патрульные Кривого Рога показали, как спасали ночью людей в городе после российской ракетной атаки. Люди спасались как могли.