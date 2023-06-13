У Кривому Розі кількість жертв зросла до десяти: у місті оголошено День жалоби
Сьогодні, 13 червня, російські окупаційні війська завдали сильного ракетного удару по Кривому Рогу. Станом на зараз кількість жертв зросла до десяти. Завтра в місті оголошено День жалоби.
Про це повідомляє очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
День жалоби в Кривому Розі
Завтра, 14 червня, у місті оголошено День жалоби внаслідок загибелі багатьох людей після нічних ракетних обстрілів російськими військами.
У військовій адміністрації повідомили, що рятувальна операція триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний обстріл будинку росіянами.
Також через ракетний обстріл Кривого Рогу людей заблокувало в знеструмлених шахтах. Внаслідок обстрілів також є пошкодження магістральних мереж на Дніпропетровщині.