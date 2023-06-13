У Кривому Розі кількість жертв зросла до десяти: у місті оголошено День жалоби

Росіяни влучили ракетами в багатоповерхівку в Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 13 червня, російські окупаційні війська завдали сильного ракетного удару по Кривому Рогу. Станом на зараз кількість жертв зросла до десяти. Завтра в місті оголошено День жалоби.

Про це повідомляє очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

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День жалоби в Кривому Розі

Завтра, 14 червня, у місті оголошено День жалоби внаслідок загибелі багатьох людей після нічних ракетних обстрілів російськими військами.

У військовій адміністрації повідомили, що рятувальна операція триває.

Завтра в Кривому Розі оголошено День жалоби. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний обстріл будинку росіянами.

Також через ракетний обстріл Кривого Рогу людей заблокувало в знеструмлених шахтах. Внаслідок обстрілів також є пошкодження магістральних мереж на Дніпропетровщині.