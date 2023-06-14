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Зеленський розповів, як має реагувати світ на обстріли українських міст

14 червня 2023 23:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський розповів, як має реагувати світ на обстріли українських міст
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Удар РФ по Кривому Розі — це черговий доказ російського терору. Цілий світ разом із Україною має забезпечити фізично такі умови, щоб цей терор став неможливим.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.

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Президент наголосив, що цей свідомий російський удар росіян по Кривому Розі лише вкотре доводить просту істину: Україна має разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим. Під цим Володимир Зеленський мав на увазі ППО та жорсткі санкції.

"Сьогодні відбулася зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор", — заявив глава держави.

Він також додав, що Україна вже застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети і саме такі повні санкційні обмеження мають бути й на глобальному рівні проти всіх них.

"Це однозначно дешевше — один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО", — підкреслив Зеленський. 

Нагадаємо, 13 червня, російські окупаційні війська завдали сильного ракетного удару по Кривому Рогу. 14 в місті оголошували День жалоби.

Згодом патрульні Кривого Р огу показали, як рятували вночі людей у місті після російської ракетної атаки. Люди рятувалися, як могли.

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