Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский рассказал, как Украина готовится к предстоящим российским обстрелам зимой arrow

Зеленский рассказал, как Украина готовится к предстоящим российским обстрелам зимой

9 сентября 2023 16:48
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Зеленский рассказал, как Украина готовится к предстоящим российским обстрелам зимой
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

РФ снова готовится обстреливать Украину зимой. Таким образом, государственный сектор и местные власти должны приложить усилия, чтобы Украина выстояла.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Читайте также:

Как Украина готовится к предстоящим обстрелам зимой

"Четко отдаем себе отчет, что российское зло тоже готовится к зиме — готовится нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и в местных властях должен сделать все возможное, а если нужно — то и невозможно, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность", — подчеркнул Президент.

По его словам, должностные лица и командующие имеют четкие задачи относительно ПВО, подготовки энергетики, социальной системы и пакетов поддержки от партнеров.

"Руководители областных администраций будут отчитываться ежедневно о подготовке, каждый день вечером — отчет для Правительства, Офиса. Министру внутренних дел поручено максимально подготовить сектор ГСЧС, — то, что касается не только непосредственной работы Службы по чрезвычайным ситуациям, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский поручил правительству пересмотреть дни празднования профессиональных праздников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз