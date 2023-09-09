Зеленский рассказал, как Украина готовится к предстоящим российским обстрелам зимой

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

РФ снова готовится обстреливать Украину зимой. Таким образом, государственный сектор и местные власти должны приложить усилия, чтобы Украина выстояла.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Читайте также:

Как Украина готовится к предстоящим обстрелам зимой

"Четко отдаем себе отчет, что российское зло тоже готовится к зиме — готовится нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и в местных властях должен сделать все возможное, а если нужно — то и невозможно, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность", — подчеркнул Президент.

По его словам, должностные лица и командующие имеют четкие задачи относительно ПВО, подготовки энергетики, социальной системы и пакетов поддержки от партнеров.

"Руководители областных администраций будут отчитываться ежедневно о подготовке, каждый день вечером — отчет для Правительства, Офиса. Министру внутренних дел поручено максимально подготовить сектор ГСЧС, — то, что касается не только непосредственной работы Службы по чрезвычайным ситуациям, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский поручил правительству пересмотреть дни празднования профессиональных праздников.