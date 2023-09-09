Зеленський розповів, як Україна готується до майбутніх російських обстрілів взимку
РФ знову готується обстрілювати Україну взимку. Таким чином державний сектор та місцева влада маюь докласти зусиль, щоб Україна вистояла.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
Як Україна готується до майбутніх обстрілів взимку
"Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими — готується нести страждання. І кожен зараз у державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно — то й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти взимку та зберегти повну функціональність", — наголосив Президент.
За його словами посадовці й командувачі мають чіткі завдання стосовно ППО, підготовки енергетики, соціальної системи та пакетів підтримки від партнерів.
"Керівники обласних адміністрацій звітуватимуть щодня про підготовку, кожен день увечері — звіт для Уряду, Офісу. Міністру внутрішніх справ доручено максимально підготувати сектор ДСНС — те, що стосується не лише безпосередньої роботи Служби з надзвичайних ситуацій, але й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечений захист", — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський доручив уряду переглянути дні відзначення професійних свят.