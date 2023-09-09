Зеленський розповів, як Україна готується до майбутніх російських обстрілів взимку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

РФ знову готується обстрілювати Україну взимку. Таким чином державний сектор та місцева влада маюь докласти зусиль, щоб Україна вистояла.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Читайте також:

Як Україна готується до майбутніх обстрілів взимку

"Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими — готується нести страждання. І кожен зараз у державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно — то й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти взимку та зберегти повну функціональність", — наголосив Президент.

За його словами посадовці й командувачі мають чіткі завдання стосовно ППО, підготовки енергетики, соціальної системи та пакетів підтримки від партнерів.

"Керівники обласних адміністрацій звітуватимуть щодня про підготовку, кожен день увечері — звіт для Уряду, Офісу. Міністру внутрішніх справ доручено максимально підготувати сектор ДСНС — те, що стосується не лише безпосередньої роботи Служби з надзвичайних ситуацій, але й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечений захист", — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський доручив уряду переглянути дні відзначення професійних свят.