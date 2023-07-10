Зеленский рассказал историю еще одного шеврона

Владимир Зеленский с воином 33-й отдельной механизированной бригады. Фото: телеграмм Президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал историю одного из шевронов из своей коллекции. По его словам, история каждого заслуживает того, чтобы ее услышали.

Об этом он написал в своих соцсетях.

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История шеврона

Этот шеврон 33-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Его Президенту передали украинские военные, посетив передовые позиции ВСУ на Мелитопольском направлении.

Шеврон 33-й отдельной механизированной бригады. Фото: Владимир Зеленский

"Воины 33-й отдельной механизированной бригады одни из наиболее мотивированных и четко осознают задачи по освобождению нашей земли от врага. Девиз бригады — "Вперед к Победе", что бригада ежедневно демонстрирует на поле боя. Спасибо за шеврон! Спасибо за вашу храбрость! Стойкость наших воинов — это наша безопасность. Гордимся ими и поддерживаем!", — подчеркнул Зеленский.

Вручение шеврона. Фото: Владимир Зеленский

Напомним, ранее Владимир Зеленский получил подарки от Военно-морских сил ВСУ — морпехи подарили украинскому гаранту свои шевроны. Об одном из таких военных Президент рассказал в соцсетях.