Зеленский рассказал историю еще одного шеврона
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал историю одного из шевронов из своей коллекции. По его словам, история каждого заслуживает того, чтобы ее услышали.
Об этом он написал в своих соцсетях.
История шеврона
Этот шеврон 33-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Его Президенту передали украинские военные, посетив передовые позиции ВСУ на Мелитопольском направлении.
"Воины 33-й отдельной механизированной бригады одни из наиболее мотивированных и четко осознают задачи по освобождению нашей земли от врага. Девиз бригады — "Вперед к Победе", что бригада ежедневно демонстрирует на поле боя. Спасибо за шеврон! Спасибо за вашу храбрость! Стойкость наших воинов — это наша безопасность. Гордимся ими и поддерживаем!", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский получил подарки от Военно-морских сил ВСУ — морпехи подарили украинскому гаранту свои шевроны. Об одном из таких военных Президент рассказал в соцсетях.