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Зеленський розповів історію ще одного шеврона

10 липня 2023 17:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський розповів історію ще одного шеврона
Володимир Зеленський з воїном 33-ї окремої механізованої бригади. Фото: телеграм Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський розповів історію одного із шевронів зі своєї колекції. За його словами, історія кожного заслуговує на те, щоб її почули. 

Про це він написав у своїх соцмережах.

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Історія шеврона

Цей шеврон 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України. Його Президенту передали українські військові під час того, як він відвідав передові позиції ЗСУ на Мелітопольського напрямку.

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Шеврон 33-ї окремої механізованої бригади. Фото: Володимир Зеленський

"Воїни 33-ї окремої механізованої бригади — одні з найбільш вмотивованих та чітко усвідомлюють завдання щодо звільнення нашої землі від ворога. Девіз бригади — "Вперед до Перемоги", що бригада щодня демонструє на полі бою. Дякую за шеврон! Дякую за вашу хоробрість! Міцність наших воїнів — це наша безпека. Пишаймося ними та підтримуймо!" — наголосив Зеленський.

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Вручення шеврона. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський отримав подарунки від Військово-морських сил ЗСУ — морпіхи подарували українському гаранту свої шеврони. Про одного із таких військових Президент розповів у соцмережах.

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