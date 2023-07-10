Зеленський розповів історію ще одного шеврона
Президент України Володимир Зеленський розповів історію одного із шевронів зі своєї колекції. За його словами, історія кожного заслуговує на те, щоб її почули.
Про це він написав у своїх соцмережах.
Історія шеврона
Цей шеврон 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України. Його Президенту передали українські військові під час того, як він відвідав передові позиції ЗСУ на Мелітопольського напрямку.
"Воїни 33-ї окремої механізованої бригади — одні з найбільш вмотивованих та чітко усвідомлюють завдання щодо звільнення нашої землі від ворога. Девіз бригади — "Вперед до Перемоги", що бригада щодня демонструє на полі бою. Дякую за шеврон! Дякую за вашу хоробрість! Міцність наших воїнів — це наша безпека. Пишаймося ними та підтримуймо!" — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський отримав подарунки від Військово-морських сил ЗСУ — морпіхи подарували українському гаранту свої шеврони. Про одного із таких військових Президент розповів у соцмережах.