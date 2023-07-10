Зеленський розповів історію ще одного шеврона

Володимир Зеленський з воїном 33-ї окремої механізованої бригади. Фото: телеграм Президента

Президент України Володимир Зеленський розповів історію одного із шевронів зі своєї колекції. За його словами, історія кожного заслуговує на те, щоб її почули.

Про це він написав у своїх соцмережах.

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Історія шеврона

Цей шеврон 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України. Його Президенту передали українські військові під час того, як він відвідав передові позиції ЗСУ на Мелітопольського напрямку.

Шеврон 33-ї окремої механізованої бригади. Фото: Володимир Зеленський

"Воїни 33-ї окремої механізованої бригади — одні з найбільш вмотивованих та чітко усвідомлюють завдання щодо звільнення нашої землі від ворога. Девіз бригади — "Вперед до Перемоги", що бригада щодня демонструє на полі бою. Дякую за шеврон! Дякую за вашу хоробрість! Міцність наших воїнів — це наша безпека. Пишаймося ними та підтримуймо!" — наголосив Зеленський.

Вручення шеврона. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський отримав подарунки від Військово-морських сил ЗСУ — морпіхи подарували українському гаранту свої шеврони. Про одного із таких військових Президент розповів у соцмережах.