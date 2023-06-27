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Зеленський розповів про морпіха, який подарував йому свій особливий шеврон

27 червня 2023 18:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський розповів про морпіха, який подарував йому свій особливий шеврон
Морпіх ЗСУ подарував Володимиру Зеленському свій шеврон. Фото: Володимир Зеленський
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Президент України Володимир Зеленський отримав подарунки від Військово-морських сил ЗСУ — морпіхи подарували українському гаранту свої шеврони. Про одного із таких військових Президент розповів у соцмережах.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй офіційній Telegram-сторінці.

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Зеленський отримав особливий шеврон

Президент України Володимир Зеленський розповів про заступника командира батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.

"Неодноразово він брав участь у відбитті атак ворога. У складі підрозділу та особисто знищував ворожу техніку й живу силу, брав участь у вдалих штурмах, які сам же спланував, звільняв від російської окупації землі Херсонщини. Під час робочої поїздки в Донецьку область мав за честь особисто потиснути руку Герою України та вручити орден "Золота Зірка"", — зазначив Зеленський.

Також український Президент подякував за службу та сказав, що Україна пишається своїми воїнами.

Морпіх ЗСУ подарував Володимиру Зеленському свій шеврон. Фото: Володимир Зеленський
Морпіх ЗСУ подарував Володимиру Зеленському свій шеврон. Фото: Володимир Зеленський
Морпіх ЗСУ подарував Володимиру Зеленському свій шеврон. Фото: Володимир Зеленський
Морпіх ЗСУ подарував Володимиру Зеленському свій шеврон. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчора, 26 червня, Президент України Володимир Зеленський відвідав бойові позиції українських військ на Бердянському напрямку. Там глава держави вручив державні нагороди бійцям батальйону Окремої президентської бригади.

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