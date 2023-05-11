Зеленский рассказал, когда Украина может победить

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента/telegram

Владимир Зеленский прокомментировал вероятное развитие событий по поддержке Украины после президентских выборов в США. Это заявление Президент Украины сделал в интервью с членами Eurovision News.

Об этом информирует BBC.

Читайте также:

Поддержка США для Украины

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден активно поддерживает Украину, но неизвестно, переберут ли его снова. Поэтому военные эксперты выразили опасения относительно поддержки США после выборов.

Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США.

"Кто знает, где мы будем когда состоятся выборы? Я верю, что к тому времени мы победим", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинский международный блок очень вовлечен в сотрудничество с партнерами по созданию новых пакетов оборонных мер для Украины. Пока новые решения уже находятся на этапе практической реализации.

Во вторник, 9 мая, стало известно о новом пакете помощи от США. Это придает украинским военным больше возможностей и защиты.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведется работа по разработке фундаментальной, новой концепции безопасности для Украины. Эта концепция будет содержать весь спектр вопросов безопасности.