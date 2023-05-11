Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский рассказал, когда Украина может победить arrow

Зеленский рассказал, когда Украина может победить

11 мая 2023 12:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский рассказал, когда Украина может победить
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента/telegram
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Владимир Зеленский прокомментировал вероятное развитие событий по поддержке Украины после президентских выборов в США. Это заявление Президент Украины сделал в интервью с членами Eurovision News.

Об этом информирует BBC.

Читайте также:

Поддержка США для Украины

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден активно поддерживает Украину, но неизвестно, переберут ли его снова. Поэтому военные эксперты выразили опасения относительно поддержки США после выборов.

Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США.

"Кто знает, где мы будем когда состоятся выборы? Я верю, что к тому времени мы победим", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинский международный блок очень вовлечен в сотрудничество с партнерами по созданию новых пакетов оборонных мер для Украины. Пока новые решения уже находятся на этапе практической реализации.

Во вторник, 9 мая, стало известно о новом пакете помощи от США. Это придает украинским военным больше возможностей и защиты.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведется работа по разработке фундаментальной, новой концепции безопасности для Украины. Эта концепция будет содержать весь спектр вопросов безопасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас