Зеленский рассказал о морпехе, который подарил ему свой особенный шеврон

Морпих ВСУ подарил Владимиру Зеленскому свой шеврон. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский получил подарки от Военно-морских сил ВСУ — морпехи подарили украинскому гаранту свои шевроны. Об одном из таких военных Президент рассказал в соцсетях.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей официальной Telegram-странице.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о заместителе командира батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты Командование морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ.

"Неоднократно он участвовал в отражении атак врага. В составе подразделения и лично уничтожал вражескую технику и живую силу, участвовал в удачных штурмах, которые сам же спланировал, освобождал от российской оккупации земли Херсонщины. Во время рабочей поездки в Донецкую область имел честь лично пожать руку Герою Украины и вручить орден "Золотая Звезда", — отметил Зеленский.

Также украинский Президент поблагодарил за службу и сказал, что Украина гордится своими воинами.

Морпих ВСУ подарил Владимиру Зеленскому свой шеврон. Фото: Владимир Зеленский

Морпих ВСУ подарил Владимиру Зеленскому свой шеврон. Фото: Владимир Зеленский

Морпих ВСУ подарил Владимиру Зеленскому свой шеврон. Фото: Владимир Зеленский

Морпих ВСУ подарил Владимиру Зеленскому свой шеврон. Фото: Владимир Зеленский

Напомним, ранее мы писали, что вчера, 26 июня, Президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Там глава государства вручил государственные награды бойцам батальона Отдельной президентской бригады.