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Зеленский рассказал об одной из крупнейших атак беспилотниками РФ

28 мая 2023 19:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал об одной из крупнейших атак беспилотниками РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 мая, российские оккупанты совершили одну из самых больших атак дронами Shahed на Украину. Они запустили одновременно 54 беспилотника. Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях и удачной работе сил ПВО.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

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Украинский лидер сообщил, что почти все вражеские цели были сбиты, однако есть попадания в Житомирской области. По словам Зеленского, большинство разрушений удалось предотвратить и сохранить жизни людей.

"Я благодарю каждого и каждого, кто это обеспечил! Зенитные ракетные войска и авиация Воздушных сил, противовоздушная оборона Сухопутных войск и наши мобильные огневые группы… Спасибо вам, воины!" — подчеркнул Зеленский.

Глава государства рассказал, что во время террористической атаки количественно самый мощный удар был направлен против Киевской области. По словам Зеленского, именно так Россия отмечает День древнего Киева.

"За свою историю Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех — переживет и рашистов. Ни одного из них здесь не будет!" — отметил Зеленский.

Он сказал, что Украина продолжает идти вперед до того момента, пока не освободит всю землю.

Напомним, в ночь на 28 мая, в Киеве прозвучала серия взрывов. В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем.

Также мы писали, что в КГВА заявили, что сегодняшняя атака дронами была самой массированной с начала полномасштабного вторжения. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева в эту ночь уничтожили более 40 беспилотников врага.

Добавим, в командовании Воздушных сил рассказали, что Россия выпустила по Украине 54 ударных дрона Shahed-136/131. 52 из них были сбиты украинскими защитниками.

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