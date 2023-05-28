Зеленський розповів про одну із найбільших атак безпілотниками РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 28 травня, російські окупанти здійснили одну із найбільших атак дронами Shahed на Україну. Вони запустили одночасно 54 безпілотники. Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки та вдалу роботу сил ППО.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

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Одна з найбільших дронових атак окупантів

Український лідер повідомив, що майже всі ворожі цілі були збиті, однак є влучання у Житомирській області. За словами Зеленського, більшість руйнувань вдалося відвернути та зберегти життя людей.

"Я дякую кожному і кожній, хто це забезпечив! Зенітні ракетні війська та авіація Повітряних сил, протиповітряна оборона Сухопутних військ та наші мобільні вогневі групи… Дякую вам, воїни!" — наголосив Зеленський.

Глава держави розповів, що під час терористичної атаки кількісно найпотужніший удар був спрямований проти Київської області. За словами Зеленського, саме так Росія відзначає День древнього Києва.

"За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх – переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде!" — зазначив Зеленський.

Він сказав, що Україна продовжує йти вперед до того моменту, поки не звільнить всю землю.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня, у Києві пролунала серія вибухів. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого.

Також ми писали, у КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога.

Додамо, у командуванні Повітряних сил розповіли, що Росія випустила по Україні 54 ударні дрони Shahed-136/131. 52 з них були збиті українськими захисниками.