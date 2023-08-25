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Зеленский рассказал о результатах встреч с международными партнерами

25 августа 2023 20:46
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Валерия Пержун
редактор
Зеленский рассказал о результатах встреч с международными партнерами
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Все договоренности, которые уже были заключены с международными партнерами, уже дают первые плоды. Так, близится момент, когда истребители F-16 будут защищать небо над Украиной.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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В пятницу, 25 августа, Владимир Зеленский провел совещание по итогам визитов в страны-партнеры.

"Провел длительное совещание. Вопрос координации именно по самолетам. Подготовка новых оборонных пакетов — именно с таким наполнением, которое нужно нашим воинам и о котором они мне говорили, когда посещал фронт", — говорится в заявлении Президента.

Относительно воплощения роли самолетов F-16 в защите Украины Владимир Зеленский заявил, что "задачи очевидны".

"Международники — это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные - максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров - полное обеспечение готовности Украины. И все вместе - максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать подальше российских террористов", — отметил он.

К тому же он добавил, что летние визиты далеко не последние дипломатические шаги Украины.

"Готовим и новые наши международные мероприятия к осени, новые шаги в отношениях с партнерами, которые должны усилить Украину. Осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии", — пояснил Зеленский.

Напомним, США будут учить украинских пилотов на F-16. Стало известно, когда приступят к тренировкам.

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