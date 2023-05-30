Зеленский рассказал о создании новой авиационной коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников за сбитые цели и выразил соболезнования родным погибших в результате сегодняшней ночной атаки на Украину. Также рассказал о создании в Украине завода по производству оружия и создании новой авиационной коалиции.

Об этом президент рассказал в своем обращении.

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Зеленский начал свое видеообращение с благодарности ВСУ за сбитые российские цели. Он добавил, что, к сожалению, были попадания и выразил соболезнования родным погибших. Также президент подчеркнул, что важно не относиться к воздушным тревогам легкомысленно и находиться в укрытиях, когда объявили об угрозе с воздуха.

"И хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местной власти, отвечающие за конкретные общины, за конкретную территорию. Укрытия в городах должны быть доступными. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных должностных лиц и конкретная ответственность", — отметил Зеленский.

ПВО и вооружение Украины

"Продолжаем консолидацию партнеров для того, чтобы украинская ПВО стала максимально эффективной. Российский террор должен проигрывать каждый день и каждую ночь, в каждом нашем регионе, в небе каждого украинского города и села. Когда любое нападение российских террористов будет завершаться провалом для террористов, их поражения" станут источником нашей безопасности — долгосрочной", — заявил президент.

Также Зеленский разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцом. Украинский лидер поблагодарил его за уже предоставленные Украине системы ПВО, "то есть за уже спасенные Германией жизни наших людей". Также обсудили и в целом оборонную ситуацию, сотрудничество безопасности.

"Говорил с представителями мощной британской оборонной компании BAE Systems. Это действительно масштабный производитель оружия — того оружия, которое нам необходимо сейчас и которое будет необходимо нам и в дальнейшем для обеспечения безопасности нашего государства и всего региона. Работаем над созданием в Украине соответствующей базы для производства и ремонта. Речь идет о широком спектре оружия: от танков до артиллерии", — рассказал украинский лидер.

Создание новой авиационной коалиции

Также президент встретился с делегацией одного из ведущих мировых аналитических центров, американского Атлантического совета.

"Проинформировал представителей Атлантического совета о наших основных оборонных потребностях на данный момент, в настоящее время в противостоянии. Мы обсудили шаги, приближающие создание новой авиационной коалиции. Мы неизменно приближаемся к этому результату — к получению нашими воинами современных истребителей. И я благодарю весь народ. Соединенных Штатов, каждого и каждого в политическом сообществе, кто нас поддерживает, спасибо лично Президенту Байдену и обеим партиям Конгресса", — отметил Зеленский.

Также президент поблагодарил украинских защитников, тех, кто на передовой, и всех, кто защищает Украину в тылу. Также поблагодарил мир за поддержку и помощь.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский попросил у Южной Кореи системы противовоздушной обороны. Это необходимость для Украины, чтобы защитить людей и дальше в состоянии отстроить страну.