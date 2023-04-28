Военкомов с тыла будут отправлять на фронт: поручение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отправлять военкомов из центров комплектаций на фронт. На их места будут ставить получивших ранения воинов.

Об этом сообщил на брифинге министр обороны Алексей Резников, передает Укринформ.

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"Есть одна из простых рекомендаций Президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главнокомандующему Валерию Залежному — подавляющее большинство военкомов, давно сидящих в центрах комплектаций отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, которые получили ранения и которые знают, в том числе как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей", — сказал Резников.

Министр добавил, что недавно назначенный первый заместитель министра обороны Александр Павлюк занимается центрами комплектования и социальной поддержки.

"Он этим занимается системно. Реформа центров комплектации давно уже актуальна. Поэтому мы вместе с Министерством цифровой трансформации развиваем проект "Оберег"", — сказал Резников.

Напомним, недавно Алексей Резников рассказал, в какой еще военной технике нуждается Украина от партнеров. По его словам, Украина уже "почти у потолка" с точки зрения задач и достижений в получении военной помощи от партнеров. Остался только вопрос передачи ВСУ современным боевым самолетам.