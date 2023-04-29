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Зеленський розповів, що передбачає контрнаступ ЗСУ

29 квітня 2023 12:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський розповів, що передбачає контрнаступ ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили готуються до контрнаступу, яке включає визволення Криму. Глава держави наголосив, що однією з головних цілей контрнаступу є повернення українського півострова, проте успіх залежить від продовження постачання зброї з боку західних партнерів.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю скандинавським ЗМІ, повідомляє Yle.

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Зеленський зазначив, що російські війська втрачають мотивацію та переживають за наслідки відступу. Він також попередив, що війна може зайняти багато років, але наголосив, що іншим державам зараз простіше підтримати Україну, ніж ризикувати початком третьої світової війни.

"Вони бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", — уточнив Зеленський.

Президент України висловив сподівання на успіх контрнаступу, який має бути організованим та успішним. Зеленський також наголосив, що збереження життів українських військовослужбовців має велике значення, і тому важливо продовжувати постачати їх необхідною зброєю та спорядженням.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти військкомів із центрів комплектацій на фронт. На їхні місця ставитимуть воїнів, які зазнали поранень.

 

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