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Нужно ли Украине мобилизовать полмиллиона человек — ответ Зеленского на вопросы Новини.LIVE

3 апреля 2024 15:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Нужно ли Украине мобилизовать полмиллиона человек — ответ Зеленского на вопросы Новини.LIVE
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне планируют 1 июня мобилизовать не менее 300 тысяч человек. Он добавил, что пока не решено, скольких бойцов намерена выставить Украина перед лицом этой угрозы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в среду, 3 апреля.

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Во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом Зеленский заявил, что Российская Федерация готовит на 1 июня мобилизацию 300 тысяч военнообязанных.

В то же время президент сообщил, что Украине пока не нужно мобилизовать полмиллиона человек.

"В нашем случае относительно количества людей, которые будут мобилизованы, пока не готовы сказать", — сказал глава государства.

отрасль
Корреспондентка Новини.LIVE задает вопрос Президенту. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, что Украина и Финляндия в среду, 3 апреля, подписали Соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочную поддержку. Этот документ свидетельствует, что Финляндия будет оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углубить сотрудничество с Украиной во всех областях.

Напомним, 1 марта Украина подписала соглашение о безопасности с Нидерландами. По словам Зеленского, документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в 2024 году и последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

война
Украина
Финляндия
мобилизация
Россия

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