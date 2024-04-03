Зеленський пояснив, чи потрібно Україні мобілізувати пів мільйона осіб

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни планують 1 червня мобілізувати щонайменше 300 тисяч осіб. Він додав, що наразі не вирішено, скількох бійців має намір виставити Україна перед лицем цієї загрози.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE у середу, 3 квітня.

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Під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом Зеленський заявив, що Російська Федерація готує на 1 червня мобілізацію 300 тисяч військовозобов'язаних.

Водночас президент повідомив, що Україні поки не потрібно мобілізувати пів мільйона осіб.

"У нашому випадку щодо кількості людей, які будуть мобілізовані, поки не готові сказати", — сказав глава держави.

Раніше ми розповідали, що Україна та Фінляндія у середу, 3 квітня, підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Цей документ засвідчує, що Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною у всіх сферах.

Нагадаємо, 1 березня Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами. За словами Зеленського, документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.