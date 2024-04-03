Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський пояснив, чи потрібно Україні мобілізувати пів мільйона осіб arrow

Зеленський пояснив, чи потрібно Україні мобілізувати пів мільйона осіб

3 квітня 2024 15:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський пояснив, чи потрібно Україні мобілізувати пів мільйона осіб
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни планують 1 червня мобілізувати щонайменше 300 тисяч осіб. Він додав, що наразі не вирішено, скількох бійців має намір виставити Україна перед лицем цієї загрози.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE у середу, 3 квітня.

Читайте також:

ЗСУ наразі не потребують 500 тисяч осіб

Під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом Зеленський заявив, що Російська Федерація готує на 1 червня мобілізацію 300 тисяч військовозобов'язаних.

Водночас президент повідомив, що Україні поки не потрібно мобілізувати пів мільйона осіб.

"У нашому випадку щодо кількості людей, які будуть мобілізовані, поки не готові сказати", — сказав глава держави.

Раніше ми розповідали, що Україна та Фінляндія у середу, 3 квітня, підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Цей документ засвідчує, що Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною у всіх сферах. 

Нагадаємо, 1 березня Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами. За словами Зеленського, документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років. 

війна
Україна
Фінляндія
мобілізація
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК