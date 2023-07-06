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Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов уже освободила Украина

6 июля 2023 23:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов уже освободила Украина
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Силам обороны удалось освободить от оккупантов около 1900 населенных пунктов.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский для представителей болгарских политических кругов, общественности и СМИ, передает Укринформ.

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"Мы смогли существенно уменьшить масштаб этой войны, прежде всего благодаря оружию, которое мы получаем, и это факт. Около 1900 городов и сел украинской земли наши за время после 24 февраля прошлого года", — сообщил Зеленский.

По его словам, Украине предстоит пройти еще очень непростой путь к полному освобождению своих территорий. Глава государства отметил, что победа может быть не в отдаленном времени, а довольно скоро.

"Победа Украины — она реальная, и она нам очень нужна", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер добавил, что все зависит от количества и мощности поддержки, используемой украинцами для обороны.

Напомним, сегодня, 6 июля, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Они обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции и прогресс Украины на пути европейской интеграции.

Также мы писали, что Владимир Зеленский публично поспорил с президентом Болгарии Руменом Радевым относительно военной помощи. Он раскритиковал его за пророссийскую позицию.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Чехию с официальным визитом.

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