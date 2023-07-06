Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі розповіли про блискучі успіхи ЗСУ та атаки росіян arrow

У Генштабі розповіли про блискучі успіхи ЗСУ та атаки росіян

6 липня 2023 19:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли про блискучі успіхи ЗСУ та атаки росіян
Український військовий поряд з самохідною гаубицею 2С22 "Богдана". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 липня, триває 498 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати країну та намагатися просунутися на фронті. Бійці ЗСУ героїчно захищають країну та знищують живу силу ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Обстріли РФ протягом доби

Сьогодні вночі, 6 липня, російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по Україні. Вони застосували десять крилатих ракет "Калібр", сім з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил. Три ворожі ракети влучили по місту Львів. Внаслідок атаки РФ загинуло п'ять людей та понад 35 отримали поранення. 

У Генштабі повідомили, що противник також завдав 41 авіаційного удару та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах. 

Де зосереджується ворог

Російські війська зосереджують основні зусилля на чотирьох напрямках:

  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському.

Протягом доби там відбулося 20 бойових зіткнень.

На решті напрямках ситуація без суттєвих змін.

Успіхи України на фронті

За добу авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу ворога. 

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та три станції радіоелектронної боротьби ворога", — йдеться у повідомленні.

ВСУ
Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ
ВСУ
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
ВСУ
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
Пост
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Пост
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Пост
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успішне влучання ЗСУ в окупованому місті Макіївка Донецької області. За її словами, було знищено великий ворожий склад.

Також ми писали, що Сили оборони України успішно просуваються на Таврійському напрямку і звільняють захоплені території. За останню добу на цій ділянці фронту втрати ворога вбитими та пораненими склали понад три роти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз