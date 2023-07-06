У Генштабі розповіли про блискучі успіхи ЗСУ та атаки росіян

Український військовий поряд з самохідною гаубицею 2С22 "Богдана". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Сьогодні, 6 липня, триває 498 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати країну та намагатися просунутися на фронті. Бійці ЗСУ героїчно захищають країну та знищують живу силу ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Обстріли РФ протягом доби

Сьогодні вночі, 6 липня, російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по Україні. Вони застосували десять крилатих ракет "Калібр", сім з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил. Три ворожі ракети влучили по місту Львів. Внаслідок атаки РФ загинуло п'ять людей та понад 35 отримали поранення.

У Генштабі повідомили, що противник також завдав 41 авіаційного удару та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Де зосереджується ворог

Російські війська зосереджують основні зусилля на чотирьох напрямках:

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському.

Протягом доби там відбулося 20 бойових зіткнень.

На решті напрямках ситуація без суттєвих змін.

Успіхи України на фронті

За добу авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та три станції радіоелектронної боротьби ворога", — йдеться у повідомленні.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успішне влучання ЗСУ в окупованому місті Макіївка Донецької області. За її словами, було знищено великий ворожий склад.

Також ми писали, що Сили оборони України успішно просуваються на Таврійському напрямку і звільняють захоплені території. За останню добу на цій ділянці фронту втрати ворога вбитими та пораненими склали понад три роти.