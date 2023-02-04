Зеленский рассказал, скольких украинцев удалось вернуть домой с 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский

Сегодня Украине удалось освободить из российского плена 116 своих граждан. Всего с 24 февраля прошлого года домой вернулись 1 762 украинцев и украинок.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Имеем хорошую новость: еще 116 украинцев освобождены из российского плена. Из них 114 — рядовые и сержанты, двое — офицеры. Воины нашей армии, Национальной гвардии, теробороны, ВМС, пограничники, ГСЧС. Мы неизменно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые содержатся в российской неволе. И я счастлив — всякий раз, когда это удается. Всего с 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1 762 украинцев и украинок из российского плена", — сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что сегодня подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг для защиты и очистки Украины от тех, кто на стороне агрессора.

"Есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг на выполнение санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", — добавил Президент.

Напомним, Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Президент поблагодарил за предоставленные танки Challenger 2 и обучение военных.

Также мы писали, что Зеленский ответил на петицию с просьбой ветировать законопроект 8271, усиливающий уголовную ответственность военных.