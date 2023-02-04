Зеленський розповів, скількох українців вдалося повернути додому з 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський

Сьогодні Україні вдалося звільнити з російського полону 116 своїх громадян. Загалом з 24 лютого минулого року додому повернулися 1 762 українців і українок.

Про це повідомив Президента України Володимир Зеленський.

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"Маємо добру новину: ще 116 українців звільнені з російського полону. З них 114 — рядові та сержанти, двоє — офіцери. Воїни нашої армії, Національної гвардії, тероборони, ВМС, прикордонники, ДСНС. Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, які утримуються в російській неволі. І я щасливий — щоразу, коли це вдається. Загалом з 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1 762 українців і українок з російського полону", — сказав глава держави.

Зеленський розповів, що сьогодні підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення України від тих, хто на стороні агресора.

"Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства. Завтра ж буде зроблено ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО. І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватись вільним світом заради своїх інтересів", — додав Президент.

Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Президент подякував за надані танки Challenger 2 та навчання військових.

Також ми писали, що Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових.