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Зеленский и Столтенберг обсудили созыв совета Украина-НАТО

17 апреля 2024 19:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский и Столтенберг обсудили созыв совета Украина-НАТО
Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 апреля, провел телефонный разговор с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили созыв совета "Украина-НАТО", и согласовали дату его проведения.

Об этом глава государства написал в своем блоге в Telegram.

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"Провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом. Генсек Альянса подтвердил созыв по запросу Украины внеочередного заседания Совета Украина-НАТО. Оно состоится 19 апреля на уровне министров обороны", — пишет глава государства.

Президент поблагодарил чиновника за скорую реакцию, а также обсудили российский ракетный по гостинице в Чернигове и последствия российских обстрелов украинской энергетики.

"Мы также обсудили состояние выполнения инициатив по поставкам снарядов для Украины", — добавил Владимир Зеленский.

Зеленский и Столтенберг обсудили созыв совета Украина-НАТО
Скриншот поста Зеленского

Напомним, ранее Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении анонсировал украинский запрос на созыв заседания Совета Украина-НАТО, где будет обсуждаться защита неба, поставки систем ПВО и ракет.

Также он не так давно подверг критике планы спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о финансировании помощи только Израилю, так как затягивание военной помощи для Украины угрожает безопасности странам НАТО, на которые Россия пойдет войной.

Владимир Зеленский
НАТО
Украина
Йенс Столтенберг
война в Украине

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