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Зеленский и Залужный поздравили с днем Воздушных Сил: фото и видео

6 августа 2023 09:35
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Козюк Татьяна
редактор
День Воздушных Сил: поздравление Залужного и Зеленского
Защитник украинского неба. Фото: Telegram Владимира Зеленского
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Ежегодно в первое воскресенье августа в Украине отмечают день Воздушных сил ВСУ. В этом году он выпал на 6 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили защитников украинского неба с их профессиональным праздником.

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Прежде всего, Зеленский отметил, что украинские защитники совершили более 14 тысяч боевых вылетов с начала полномасштабного вторжения. Каждый такой вылет — героический и приближает победу Украины.

"Я благодарю всех воинов украинских Воздушных сил — всех воинов-авиаторов, наших зенитчиков, специалистов радиотехнических войск! Слава вам! Слава Украине!", — поблагодарил и поздравил защитников Зеленский.

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Военный совершает полет. Фото: Telegram Владимира Зеленского
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Защитник украинского неба. Фото: Telegram Владимира Зеленского
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Защитник украинского неба. Фото: Telegram Владимира Зеленского
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Боевой самолет военных. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В свою очередь Валерий Залужный поблагодарил защитников за стойкость и преданность.

"Спасибо за вашу стойкость, бдительность и преданность делу защиты украинского неба! Итого — к Победе!", — написал Валерий Залужный.

Напомним, с профессиональным праздником защитников украинского неба поздравил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Добавим, Новини.LIVE собрали оригинальную подборку сильных и искренних поздравлений на День ВВС Украины в прозе, СМС, стихах и открытках.

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