День Воздушных Сил: поздравление Залужного и Зеленского

Защитник украинского неба. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Ежегодно в первое воскресенье августа в Украине отмечают день Воздушных сил ВСУ. В этом году он выпал на 6 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили защитников украинского неба с их профессиональным праздником.

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Прежде всего, Зеленский отметил, что украинские защитники совершили более 14 тысяч боевых вылетов с начала полномасштабного вторжения. Каждый такой вылет — героический и приближает победу Украины.

"Я благодарю всех воинов украинских Воздушных сил — всех воинов-авиаторов, наших зенитчиков, специалистов радиотехнических войск! Слава вам! Слава Украине!", — поблагодарил и поздравил защитников Зеленский.

Военный совершает полет. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Защитник украинского неба. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Защитник украинского неба. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Боевой самолет военных. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В свою очередь Валерий Залужный поблагодарил защитников за стойкость и преданность.

"Спасибо за вашу стойкость, бдительность и преданность делу защиты украинского неба! Итого — к Победе!", — написал Валерий Залужный.

Напомним, с профессиональным праздником защитников украинского неба поздравил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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