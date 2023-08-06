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Зеленський та Залужний привітали з днем Повітряних Сил: фото та відео

6 серпня 2023 09:35
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Козюк Тетяна
редактор
День Повітряних Сил: привітання Залужного та Зеленського
Захисник українського неба. Фото: Telegram Володимира Зеленського
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Щорічно у першу неділю серпня в Україні відзначають день Повітряних Сил ЗСУ. Цього року воно випало на 6 серпня. 

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали захисників українського неба з їх професійним святом. 

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Що сказали Зеленський та Залужний

Перш за все, Зеленський зазначив, що українські захисники здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів з початку повномасштабного вторгнення. Кожен такий виліт — героїчний та наближає перемогу України. 

"Я дякую всім воїнам українських Повітряних сил — усім воїнам-авіаторам, нашим зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ! Слава вам! Слава Україні!", — подякував та привітав захисників Зеленський. 

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Військовий виконує політ. Фото: Telegram Володимира Зеленського
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Захисник українського неба. Фото: Telegram Володимира Зеленського
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Захисник українського неба. Фото: Telegram Володимира Зеленського
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Бойовий літак військових. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Своєю чергою Валерій Залужний подякував захисникам за стійкість та відданість. 

"Дякую за вашу стійкість, пильність та відданість справі захисту українського неба! Разом — до Перемоги!", написав Валерій Залужний. 

Нагадаємо, з професійним святом захисників українського неба привітав командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Додамо, Новини.LIVE зібрали оригінальну добірку сильних та щирих привітань на День ВПС України у прозі, СМС, віршах та листівках. 

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