День Повітряних Сил: привітання Залужного та Зеленського

Зеленський та Залужний привітали з днем Повітряних Сил: фото та відео
Щорічно у першу неділю серпня в Україні відзначають день Повітряних Сил ЗСУ. Цього року воно випало на 6 серпня.
Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали захисників українського неба з їх професійним святом.
Що сказали Зеленський та Залужний
Перш за все, Зеленський зазначив, що українські захисники здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів з початку повномасштабного вторгнення. Кожен такий виліт — героїчний та наближає перемогу України.
"Я дякую всім воїнам українських Повітряних сил — усім воїнам-авіаторам, нашим зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ! Слава вам! Слава Україні!", — подякував та привітав захисників Зеленський.
Своєю чергою Валерій Залужний подякував захисникам за стійкість та відданість.
"Дякую за вашу стійкість, пильність та відданість справі захисту українського неба! Разом — до Перемоги!", — написав Валерій Залужний.
Нагадаємо, з професійним святом захисників українського неба привітав командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Додамо, Новини.LIVE зібрали оригінальну добірку сильних та щирих привітань на День ВПС України у прозі, СМС, віршах та листівках.