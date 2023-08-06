День Повітряних Сил: привітання Залужного та Зеленського

Захисник українського неба. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Щорічно у першу неділю серпня в Україні відзначають день Повітряних Сил ЗСУ. Цього року воно випало на 6 серпня.

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали захисників українського неба з їх професійним святом.

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Перш за все, Зеленський зазначив, що українські захисники здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів з початку повномасштабного вторгнення. Кожен такий виліт — героїчний та наближає перемогу України.

"Я дякую всім воїнам українських Повітряних сил — усім воїнам-авіаторам, нашим зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ! Слава вам! Слава Україні!", — подякував та привітав захисників Зеленський.

Військовий виконує політ. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Захисник українського неба. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Захисник українського неба. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Бойовий літак військових. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Своєю чергою Валерій Залужний подякував захисникам за стійкість та відданість.

"Дякую за вашу стійкість, пильність та відданість справі захисту українського неба! Разом — до Перемоги!", — написав Валерій Залужний.

Нагадаємо, з професійним святом захисників українського неба привітав командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Додамо, Новини.LIVE зібрали оригінальну добірку сильних та щирих привітань на День ВПС України у прозі, СМС, віршах та листівках.