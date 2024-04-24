Зеленский в своем обращении отреагировал на подписание Байденом закона о помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подписание президентом США Джо Байденом законопроекта о помощи Украине. Он отметил, что путь, "длиной в полгода" уже "преодолели".
Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.
Вечернее обращение Зеленского
"Сегодня Президент Байден подписал принятый Конгрессом пакет поддержки — поддержки, в частности, украинской. Путь длиной в полгода преодолели. Кто бы что ни говорил, но мы получаем поддержку, в которой нуждаемся, чтобы и дальше защищать жизнь от российских ударов", — сказал он.
Глава государства добавил, что уже стартовала активная международная работа со Штатами по максимальному обеспечению ВСУ американским оружием.
"Вместе мы можем это обеспечить. Все наше сотрудничество — каждое проявление поддержки нашей защиты сейчас делают сильнее оба наших народа и всех наших партнеров, весь мир, который стремится жить по правилам, а не в условиях насилия и хаоса", — резюмировал президент и добавил, что сейчас начинается работа насчет компенсации полугода "дебатов и сомнений".
Напомним, ранее Министерство обороны США рассекретило содержимое пакета военной помощи Украины.
В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба упрекнул западных партнеров в недостаточных усилиях по помощи Украине.
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