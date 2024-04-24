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Зеленський у своєму зверненні відреагував на підписання Байденом закону про допомогу Україні

24 квітня 2024 19:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський у своєму зверненні відреагував на підписання Байденом закону про допомогу Україні
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підписання президентом США Джо Байденом законопроєкту про допомогу Україні. Він заявив, що шлях, "довжиною в пів року" вже "подолали".

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні

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"Сьогодні Президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки — підтримки, зокрема, української. Шлях довжиною в пів року подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо, щоб і надалі захищати життя від російських ударів", — сказав він.

Глава держави додав, що вже стартувала активна міжнародна робота зі Штатами щодо максимального забезпечення ЗСУ американською зброєю.

"Разом ми можемо це забезпечити. Вся наша співпраця — кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильніше обидва наші народи й всіх наших партнерів, увесь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу", — резюмував президент, і додав, що наразі розпочинається робота для компенсації пів року "дебатів та сумнівів".

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США розсекретило вміст пакета військової допомоги України.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дорікнув західним партнерам за недостатні зусилля по допомозі Україні.

Володимир Зеленський
Джо Байден
США
військова допомога
Україна
війна в Україні

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