Зеленский в интервью телеканалу CBS рассказал, что нужно для усиления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дает интервью. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CBS. Он рассказал, что нужно для усиления страны.

Интервью украинский лидер опубликовал в Telegram в пятницу, 29 марта.

Читайте также:

Что нужно для усиления Украины

По словам главы государства, Украина еще не настолько сильна, как может быть. Он подчеркнул, что нужно дать нам возможность действовать на поле боя.

Для этого необходимы две вещи:

системы Patriot, которые могут быть переданы Украине Соединенными Штатами Америки;

паритет в артиллерии.

Зеленский отметил, что системами Patriot украинцы смогут разблокировать небо и военные будут идти вперед.

"В интервью американскому телеканалу CBS рассказал о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины, контрнаступательных действиях России и о том, почему поддержка Соединенных Штатов важна для нас", — добавил он.

Напомним, Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин преследует цель полностью разрушить Украину. Именно поэтому без помощи Соединенных Штатов Америки наше государство будет терять территорию и в конечном итоге проигрывает в войне.

Также глава государства предупреждает, что Россия не остановится в своих амбициях на Украине. Он признал, что победа над Путиным в этой войне будет огромным вызовом, но подчеркнул, что даже частичная победа может ослабить российского лидера.