Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS розповів, що потрібно для посилення України arrow

Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS розповів, що потрібно для посилення України

29 березня 2024 11:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS розповів, що потрібно для посилення України
Президент України Володимир Зеленський дає інтерв'ю. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу CBS. Він розповів, що потрібно для посилення країни.

Інтерв'ю український лідер опублікував у Telegram у п'ятницю, 29 березня.

Читайте також:

Що потрібно для посилення України

За словами глави держави, Україна ще не настільки сильна, як може бути. Він наголосив, що потрібно дати нам змогу діяти на полі бою. 

Для цього необхідні дві речі:

  • системи Patriot, які можуть передати Україні Сполучені Штати Америки;
  • паритет в артилерії.

Зеленський зазначив, що системами Patriot українці зможуть розблокувати небо, і військові будуть іти вперед.

"В інтерв'ю американському телеканалу CBS розповів про необхідність посилення протиповітряної оборони України, контрнаступальні дії Росії та про те, чому підтримка Сполучених Штатів важлива для нас", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін має на меті повністю зруйнувати Україну. Саме тому без допомоги Сполучених Штатів Америки наша держава буде втрачати території і в кінцевому результаті програє у війні.

Також глава держави попереджає про те, що Росія не зупиниться в своїх амбіціях на Україні. Він визнав, що перемога над Путіним у цій війні буде величезним викликом, але наголосив, що навіть часткова перемога може послабити російського лідера.

Володимир Зеленський
США
війна
ЗСУ
військова допомога
Україна
окупанти
ППО
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ