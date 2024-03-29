Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS розповів, що потрібно для посилення України

Президент України Володимир Зеленський дає інтерв'ю. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу CBS. Він розповів, що потрібно для посилення країни.

Інтерв'ю український лідер опублікував у Telegram у п'ятницю, 29 березня.

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За словами глави держави, Україна ще не настільки сильна, як може бути. Він наголосив, що потрібно дати нам змогу діяти на полі бою.

Для цього необхідні дві речі:

системи Patriot, які можуть передати Україні Сполучені Штати Америки;

паритет в артилерії.

Зеленський зазначив, що системами Patriot українці зможуть розблокувати небо, і військові будуть іти вперед.

"В інтерв'ю американському телеканалу CBS розповів про необхідність посилення протиповітряної оборони України, контрнаступальні дії Росії та про те, чому підтримка Сполучених Штатів важлива для нас", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін має на меті повністю зруйнувати Україну. Саме тому без допомоги Сполучених Штатів Америки наша держава буде втрачати території і в кінцевому результаті програє у війні.

Також глава держави попереджає про те, що Росія не зупиниться в своїх амбіціях на Україні. Він визнав, що перемога над Путіним у цій війні буде величезним викликом, але наголосив, що навіть часткова перемога може послабити російського лідера.