Зеленский ответил, готова ли его команда к длительной войне с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда должна быть готова к долгой войне. По его словам, он готов.

Об этом он сказал в интервью The Economist.

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"Моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов", — отметил Президент.

Поддержка Запада

Он отметил, что понимает все риски для государства, если западные страны не захотят экономически поддерживать Украину.

"Если ты не с Украиной, ты с Россией, а если ты не с Россией, ты с Украиной. И если партнеры нам не помогут, значит, помогут России победить. Это все", — подчеркнул глава государства.

Выборы в США

Кроме того, Президент высказал свое мнение по поводу предстоящих выборов в Соединенных Штатат Америки.

"Если господин Путин надеется, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в Америке в 2024 году принесет ему победу, он ошибается. Трамп никогда не поддержал бы Владимира Путина", — заверил Зеленский.

Отметим, что Белый дом активно готовится к вероятному импичменту президента США Джо Байдена. Так, американская администрация сформировала специальную команду из специалистов, которые смогут "агрессивно ответить" на возможный старт процедуры.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что арестует своих политических врагов, если снова станет президентом. Так, экспрезидент США считает, что у него "не будет другого выбора потому, что они делают это с нами".