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Обстріл волонтерів на Донеччині: Зеленський підтвердив загибель іноземців

10 вересня 2023 22:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Обстріл волонтерів на Донеччині: Зеленський підтвердив загибель іноземців
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео глави держави
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 10 вересня, російські окупанти біля міста Часів Яр, що в Донецькій області, обстріляли машину іноземних волонтерів. Внаслідок цього є загиблі. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський та підтвердив таку інформацію. 

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"Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадець Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним… Ще двоє волонтерів доправлені в лікарні Дніпра. Це громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас, їм надається необхідна допомога", — зазначив він.

Зупинити терор РФ

За його словами, такий черговий воєнний злочин РФ ще раз доводить, що війна в Україні "є близькою для всіх у світі".

"Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло", — додав глава держави.

Відомо, що четверо волонтерів їхали до села Іванівське мікроавтобусом, щоб оцінити потреби мирних жителів. В районі Часового Яру авто потрапило під російський обстріл. Внаслідок прямого влучання транспортний засіб перекинувся та загорівся.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 вересня, ракета окупантів поцілила в адмінбудівлю у Кривому Розі. Внаслідок атаки терористів загинув поліцейський.

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