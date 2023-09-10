Зеленський відповів, чи готова його команда до тривалої війни з РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда повинна бути готова до довгої війни. За його словами, він готовий.

Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

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"Моя команда має бути готова до тривалої війни, і емоційно я готовий", — зазначив Президент.

Підтримка Заходу

Він зазначив, що розуміє всі ризики для держави, якщо західні країни не захочуть більше економічно підтримувати Україну.

"Якщо ти не з Україною, ти з Росією, а якщо ти не з Росією, ти з Україною. І якщо партнери нам не допоможуть, значить, допоможуть Росії перемогти. Це все", — наголосив глава держави.

Вибори в США

Крім того, Президент висловив свою думку щодо майбутніх виборів у Сполучених Штатат Америки.

"Якщо пан Путін сподівається, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах в Америці в 2024 році принесе йому перемогу, він помиляється. Трамп ніколи не підтримав би Володимира Путіна", — запевнив Зеленський.

Зазначимо, Білий дім активно готується до ймовірного імпічменту президента США Джо Байдена. Так, американська адміністрація сформувала спеціальну команду зі спеціалістів, які зможуть "агресивно відповісти" на можливий старт процедури.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що ув'язнить своїх політичних ворогів, якщо знову стане президентом. Так, експрезидент США вважає, що у нього "не буде іншого вибору тому, що вони роблять це з нами".