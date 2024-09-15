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Зеленский ответил, получила ли Украина разрешение от США на удары по России

15 сентября 2024 18:54
Евгения Брюховецкая - редактор
США еще не предоставили разрешение Украине на атаки российских объектов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украина уже долго пытается получить от Соединенных Штатов Америки разрешение на удары западным оружием по объектам в глубине России. Однако американские партнеры до сих пор его не предоставили.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для CNN.

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"Все смотрят решения Соединенных Штатов. Все ждут таких решений. После этого принимают решения. Это правда. И поэтому мы очень хотели использовать это оружие и просто атаковать этими самолетами военные базы, а не гражданскую инфраструктуру", — сказал украинский лидер.

По его словам, Украина хочет иметь возможность атаковать только базы, которые враг использует для бомбардировок нашей территории. Российские самолеты ежемесячно сбрасывают 4000 управляемых авиабомб только по востоку Украины — они бьют по украинскому гражданскому населению, школам и энергетике.

Зеленский подчеркнул, что наша энергетическая инфраструктура разрушена на 80%, в частности этими управляемыми бомбами. Он добавил, что во время встреч с партнерами уже информировал их, что они ждали слишком долго.

"Сейчас Россия начала переносить свои самолеты со 100, 150 километров, 300 до 500. После этого я вам скажу, что теперь нам нужно больше разрешений", — отметил президент.

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