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Зеленський відповів, чи отримала Україна дозвіл від США на удари по Росії

15 вересня 2024 18:54
Євгенія Брюховецька - редактор
США ще не надали дозволу Україні на атаки російських об'єктів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Україна вже тривалий час намагається отримати від Сполучених Штатів Америки дозвіл на удари західною зброєю по об'єктах вглибині Росії. Однак американські партнери досі його не надали.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для CNN.

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"Всі дивляться на рішення Сполучених Штатів. Всі чекають на такі рішення. Після цього приймають рішення. Це правда. І тому ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати цими літаками військові бази, а не цивільну інфраструктуру", — сказав український лідер.

За його словами, Україна хоче мати можливість атакувати лише бази, які ворог використовує для бомбардувань нашої території. Російські літаки щомісяця скидають 4000 керованих авіабомб лише по сходу України — вони б'ють по українському цивільному населенню, школах та енергетиці.

Зеленський наголосив, що наша енергетична інфраструктура зруйнована на 80%, зокрема, цими керованими бомбами. Він додав, що під час зустрічей з партнерами вже повідомляв їх, що вони чекали занадто довго.

"Зараз Росія почала переносити свої літаки зі 100, 150 кілометрів, 300 до 500. Після цього я вам скажу, що тепер нам потрібно більше дозволів", — зауважив президент.

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