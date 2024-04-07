В Украине разрабатывают оружие против управляемых авиабомб России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В Украине разрабатывается собственное оружие против управляемых авиабомб России. Пока что украинские военные сбивают вражеские КАБы средствами ПВО.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в субботу, 6 апреля, в интервью в эфире телемарафона.

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Оружие – отечественного производства и комбинированная защита от атак России

"Сейчас против КАБов есть только один формат – это ПВО: ты сбиваешь истребители, ты сбиваешь носители. И оно сработало – несколько десятков раз. Нам понятно, как работают системы ПВО, и Россия очень боится этого. Другое оружие против КАБов у нас разрабатывается, отечественное, не буду говорить, какое, если можно", — сказал Президент Украины.

Еще одна опция против управляемых авиабомб – самолеты. Но их, по словам Зеленского, не хватит, поэтому защита должна быть комбинированной.

Напомним, 6 апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова брать помощь в кредит, если Конгресс США не проголосует за выделение финансирования нашей стране.

Ранее глава государства в интервью телемарафону "Единые новости" сообщил: для контрнаступательных действий снарядов пока нет, однако для защиты государства — есть.