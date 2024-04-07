В Україна розробляють зброю проти керованих авіабомб Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

В Україні розробляється своя зброя проти керованих авіабомб Росії. Наразі українські військові знищуюють ворожі КАБи засобами ППО.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у суботу, 6 квітня, під час інтерв'ю в ефірі телемарафону.

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"Наразі проти КАБів є лише один формат – це ППО: ти збиваєш винищувачі, ти збиваєш носії. І воно спрацювало – кілька десятків разів. Нам зрозуміло, як працюють системи ППО, і Росія дуже боїься цього. Інша зброя проти КАБів у нас розробляється, вітчизняна, не буду казати, яка, якщо можна", — сказав Президент України.

Ще одна опція проти керованих авіабомб — літаки. Але їх, за словами Зеленського, не вистачить, тому захист має бути комбінованим.

Нагадаємо, 6 квітня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова брати допомогу у кредит, якщо Конгрес США не проголосує за виділення фінансування нашій країні.

Раніше глава держави в інтервʼю телемарафону "Єдині новини" повідомив: для контрнаступальних дій наразі снарядів немає, однак для захисту держави — є.