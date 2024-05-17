Зеленский считает, что нельзя запрещать бить Украину по территории РФ

Зеленский ответил на запрет бить западным оружием по России
Западные страны выступают против того, чтобы Украина использовала предоставленное оружие для ударов на территории России. В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский считает неуместными эти запреты, ведь речь идет не о наступлении, а о защите.
Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами в пятницу, 17 мая, пишет РБК-Украина.
Удары западным оружием по России
"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это — защита", — сказал Президент.
Он сравнил это с превентивными санкциями, о которых Украина всем говорила перед началом полномасштабного вторжения России.
"Это то же. Это предупреждение", — отметил украинский лидер.
По его словам, на пограничье России, так же как и у Украины есть "серая зона" — там почти нет гражданских.
"У них также на пограничных гражданских людей почти нет, с их стороны. По понятным причинам", — добавил Зеленский.
Ранее Институт изучения войны сообщал, что действия украинских сил ограничены из-за запрета Запада использовать предоставленное вооружение по территории РФ.
Кроме того, российские войска смогли продвинуться в Харьковской области во время нового наступления примерно на восемь километров. Однако темп их операции снижается.
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