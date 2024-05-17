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Зеленский ответил на запрет бить западным оружием по России

17 мая 2024 11:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский считает, что нельзя запрещать бить Украину по территории РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Западные страны выступают против того, чтобы Украина использовала предоставленное оружие для ударов на территории России. В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский считает неуместными эти запреты, ведь речь идет не о наступлении, а о защите.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами в пятницу, 17 мая, пишет РБК-Украина.

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"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это — защита", — сказал Президент.

Он сравнил это с превентивными санкциями, о которых Украина всем говорила перед началом полномасштабного вторжения России.

"Это то же. Это предупреждение", — отметил украинский лидер.

По его словам, на пограничье России, так же как и у Украины есть "серая зона" — там почти нет гражданских.

"У них также на пограничных гражданских людей почти нет, с их стороны. По понятным причинам", — добавил Зеленский.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что действия украинских сил ограничены из-за запрета Запада использовать предоставленное вооружение по территории РФ.

Кроме того, российские войска смогли продвинуться в Харьковской области во время нового наступления примерно на восемь километров. Однако темп их операции снижается.

Владимир Зеленский
Европейский союз
США
оружие
военная помощь
оккупанты
война в Украине

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