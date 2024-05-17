Зеленський вважає, що не можна забороняти бити Україні по території РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Західні країни виступають проти того, аби Україна використовувала надану зброю для ударів на території Росії. Водночас Президент України Володимир Зеленський вважає недоречними ці заборони, адже йдеться не про наступ, а про захист.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами у п'ятницю 17 травня, пише РБК-Україна.

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"Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це — захист", — сказав президент.

Він порівняв це з превентивними санкціями, про які Україна всім говорила перед початком повномасштабного вторгнення Росії.

"Це те саме. Це попередження", — зазначив український лідер.

За його словами, на прикордонні Росії так само як і в України, є "сіра зона" — там майже немає цивільних.

"У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин", — додав Зеленський.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що дії українських сил обмежені через заборону Заходу використовувати надане озброєння по території РФ.

Крім того, російські війська змогли просунутися у Харківській області під час нового наступу приблизно на вісім кілометрів. Однак наразі темп їхньої операції знижується.