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Зеленський відповів на заборону бити західною зброєю по Росії

17 травня 2024 11:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський вважає, що не можна забороняти бити Україні по території РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Західні країни виступають проти того, аби Україна використовувала надану зброю для ударів на території Росії. Водночас Президент України Володимир Зеленський вважає недоречними ці заборони, адже йдеться не про наступ, а про захист.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами у п'ятницю 17 травня, пише РБК-Україна.

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"Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це — захист", — сказав президент.

Він порівняв це з превентивними санкціями, про які Україна всім говорила перед початком повномасштабного вторгнення Росії.

"Це те саме. Це попередження", — зазначив український лідер. 

За його словами, на прикордонні Росії так само як і в України, є "сіра зона" — там майже немає цивільних.

"У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин", — додав Зеленський.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що дії українських сил обмежені через заборону Заходу використовувати надане озброєння по території РФ.

Крім того, російські війська змогли просунутися у Харківській області під час нового наступу приблизно на вісім кілометрів. Однак наразі темп їхньої операції знижується.

Володимир Зеленський
Європейський союз
США
зброя
військова допомога
окупанти
війна в Україні

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