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Росія застосовує розвідувальні дрони в українському тилу — в ISW пояснили, чому це можливо

17 травня 2024 09:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Чому РФ може використовувати розвідувальні дрони в Україні
Російський безпілотник Орлан. Фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська мають змогу проводити розвідку в Україні за допомогою безпілотників. Причиною цьому є відсутність в Україні відповідних систем протиповітряної оборони.

Про це пише ISW.

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"Російські війська можуть проводити розвідку за допомогою безпілотників у глибокому українському тилу через відсутність в Україні ракет-перехоплювачів ППО", — йдеться у звіті.

Так, Україна була змушена використовувати свої невеликі запаси ракет класу "земля-повітря", що дозволило російським розвідувальним безпілотникам більш вільно літати в її тилові райони, зокрема, над Харковом.

В інституті вважають, що зменшення поставок змусило Україну приймати дедалі складніші рішення щодо розгортання ППО над об'єктами критично важливих об'єктів інфраструктури в тилу або у прифронтових зонах.

"Добре забезпечені українські війська раніше були здатні обмежити можливості російської розвідки протягом більшої частини повномасштабного вторгнення", — уточнили в ISW.

Наступ Росії на Харківську область

Російські війська проводили широкомасштабну повітряну кампанію проти Харкова в рамках своїх наступальних операцій на півночі і використовували планерні бомби, аби забезпечити наземні маневри. Раніше росіяни їх застосовували під час захоплення Авдіївки Донецької області.

В ISW наголосили, що українські війська потребують ракет протиповітряної оборони західного виробництва, аби знищувати російські розвідувальні БпЛА в тилу та на передовій.

Раніше ми писали, що вночі російські війська атакували дронами Україну. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 20 ворожих безпілотників.

Крім того, речник Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що новий пакет фінансової допомоги для України змінить хід дій на полі бою. 

безпілотники
ППО
ISW
дрони
війна в Україні

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