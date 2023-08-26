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Зеленский отреагировал на авиакатастрофу, в которой погибли трое летчиков

26 августа 2023 20:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский отреагировал на авиакатастрофу, в которой погибли трое летчиков
Президент Украины Владимар Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Житомирской области. В результате катастрофы погибли трое летчиков.

Об этом Зеленский сообщил в традиционном вечернем видеообращении.

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По словам украинского лидера, продолжается расследование. При этом он уточнил, что пока рано говорить какие-либо подробности трагедии. Впрочем, Зеленский указал, что будут выяснены все обстоятельно катастрофы.

Также Зеленский сообщил, что среди погибших был летчик-истребитель Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он был офицер, который помогал Украине.

"Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал парней", — сказал Президент Украины.

Напомним, что в субботу, 25 августа в районе Житомира произошло трагическое столкновение между двумя учебно-боевыми машинами L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40-й авиабригады с позывным "Джус".

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