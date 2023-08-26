Зеленский отреагировал на авиакатастрофу, в которой погибли трое летчиков
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Житомирской области. В результате катастрофы погибли трое летчиков.
Об этом Зеленский сообщил в традиционном вечернем видеообращении.
Реакция Зеленского на авиакатастрофу
По словам украинского лидера, продолжается расследование. При этом он уточнил, что пока рано говорить какие-либо подробности трагедии. Впрочем, Зеленский указал, что будут выяснены все обстоятельно катастрофы.
Также Зеленский сообщил, что среди погибших был летчик-истребитель Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он был офицер, который помогал Украине.
"Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал парней", — сказал Президент Украины.
Напомним, что в субботу, 25 августа в районе Житомира произошло трагическое столкновение между двумя учебно-боевыми машинами L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40-й авиабригады с позывным "Джус".