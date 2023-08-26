В Житомирской области столкнулись два учебных самолета: погиб известный летчик

Место крушения самолета с пилотами. Фото: Радио Свобода

В субботу, 25 августа в районе Житомира произошло трагическое столкновение между двумя учебно-боевыми машинами L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40-й авиабригады с позывным "Джус".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование. Среди погибших — известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной JUICE", — говорится в сообщении.

Летчик-истребитель с позывным "Джус". Фото: скриншот

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В свою очередь Офис генпрокурора сообщает, что Специализированная прокуратура Житомирской области запустила уголовное дело, предполагая нарушения в протоколах полетов или их подготовке. Следователи пытаются установить факторы, приведшие к этому несчастью.

В Офисе генпрокурора уточнили, что н настоящее время активно ведется следствие: исследуется место инцидента, опрашиваются очевидцы, и задействован ряд экспертных исследований, предназначенных для уголовного расследования.

Крушение самолета. Фото: Радио Свобода

Крушение самолета. Фото: Радио Свобода

Крушение самолета. Фото: Радио Свобода 1 / 3

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