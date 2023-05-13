Зеленский отреагировал на браваду Трампа о скором завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление бывшего лидера США Дональда Трампа о том, что он смог бы остановить войну за 24 часа. По его словам, у экс-президента уже был такой случай.

Об этом Владимир Зеленский сказал представителям итальянских СМИ.

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Украинский лидер напомнил, что во времена президента Трампа, Крым и часть Донбасса уже были оккупированы Российской Федерацией.

"Хочу напомнить, что президент Трамп в любом случае был президентом. У меня была встреча, я тогда также уже был президентом. Не было полномасштабного вторжения, но была война, агрессия России, оккупированные Крым, часть Донбасса... Я не уверен, что он тогда был глубоко в этом вопросе, но, тем не менее, он не решил этот вопрос", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что вопрос войны в 2014 году никто не решил.

По мнению Зеленского, после оккупации Крыма и части Донбасса, Владимир Путин убедился, что делать так можно.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабную войну России против Украины можно закончить за сутки. По мнению экс-президента США, это можно сделать, совершив два телефонных звонка — Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в том, чтобы привлечь Ватикан к украинской формуле мира. По его словам, этот план должен быть только украинским.

Добавим, в субботу, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Это первая его поездка в европейскую страну с начала полномасштабного вторжения. В Риме прошла встреча президентов Украины и Италии.