Зеленський відреагував на браваду Трампа про швидке завершення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву колишнього лідера США Дональда Трампа про те, що він зміг би зупинити війну за 24 години. За його словами, в експрезидента вже була така нагода.

Про це Володимир Зеленський сказав представникам італійських ЗМІ.

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Український лідер нагадав, що за часів президента Трампа, Крим та частина Донбасу вже були окуповані Російською Федерацією.

"Хочу нагадати, що президент Трамп у будь-якому випадку був президентом. У мене була зустріч, я тоді також вже був президентом. Не було повномасштабного вторгнення, але була війна, агресія Росії, окуповані Крим, частина Донбасу... Я не впевнений, що він тоді був глибоко в цьому питанні, але, тим не менше, він не вирішив це питання", — наголосив Зеленський.

Президент України наголосив, що питання війни в 2014 році ніхто не вирішив.

На думку Зеленського, після окупації Криму та частини Донбасу, Володимир Путін пересвідчився, що так робити можна.

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що повномасштабну війну Росії проти України можна закінчити за одну добу. На думку експрезидента США, це можна зробити, здійснивши два телефонні дзвінки — Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що зацікавлений в тому, аби залучити Ватикан до української формули миру. За його словами, цей план повинен бути лише українським.

Додамо, у суботу, 13 травня, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Це перша його поїздка до європейської країни з початку повномасштабного вторгнення. У Римі відбулась зустріч президентів України та Італії.