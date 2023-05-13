Зеленський відреагував на браваду Трампа про швидке завершення війни
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву колишнього лідера США Дональда Трампа про те, що він зміг би зупинити війну за 24 години. За його словами, в експрезидента вже була така нагода.
Про це Володимир Зеленський сказав представникам італійських ЗМІ.
Зеленський відповів Трампу
Український лідер нагадав, що за часів президента Трампа, Крим та частина Донбасу вже були окуповані Російською Федерацією.
"Хочу нагадати, що президент Трамп у будь-якому випадку був президентом. У мене була зустріч, я тоді також вже був президентом. Не було повномасштабного вторгнення, але була війна, агресія Росії, окуповані Крим, частина Донбасу... Я не впевнений, що він тоді був глибоко в цьому питанні, але, тим не менше, він не вирішив це питання", — наголосив Зеленський.
Президент України наголосив, що питання війни в 2014 році ніхто не вирішив.
На думку Зеленського, після окупації Криму та частини Донбасу, Володимир Путін пересвідчився, що так робити можна.
Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що повномасштабну війну Росії проти України можна закінчити за одну добу. На думку експрезидента США, це можна зробити, здійснивши два телефонні дзвінки — Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському.
Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що зацікавлений в тому, аби залучити Ватикан до української формули миру. За його словами, цей план повинен бути лише українським.
Додамо, у суботу, 13 травня, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Це перша його поїздка до європейської країни з початку повномасштабного вторгнення. У Римі відбулась зустріч президентів України та Італії.