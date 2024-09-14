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Зеленский отреагировал на ночную атаку "шахедами" по Украине

14 сентября 2024 08:45
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Россия ночью массированно атаковала Украину дронами - Зеленский отреагировал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В ночь на субботу, 14 сентября, российские войска совершили массированную атаку на Украину, запустив более 70 ударных беспилотников "Шахед" по разным регионам страны. Большинство из этих дронов было сбито.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский отметил, что именно благодаря усилиям украинских сил обороны большинство российских дронов были сбиты.

"Я благодарю воинов армейской авиации, мобильных огневых групп и противовоздушной обороны, которые в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях всю ночь защищали украинцев. Спасибо за защиту неба!", — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул важность усиления системы противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей, чтобы более эффективно защищать жизнь украинцев.

По его словам, Украина работает над этим вопросом вместе с международными партнерами.

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